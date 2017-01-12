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市场报道 | 2017年 1月 13日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，受大豆和小麦上涨推动

路透芝加哥1月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，尾盘受到大豆和小麦市场的提振，尽管美国农业部发布利空的季度库存报告。

CBOT-3月玉米合约 收高1美分，报每蒲式耳3.58-1/4美元。

美国农业部报告，12月1日美国玉米库存为123.84亿蒲式耳，较去年同期高10%，也高于123亿蒲式耳的分析师平均预估。

政府将2016年美国玉米产量预估下调至151.48亿蒲式耳，虽低于之前的预估151.96亿蒲式耳，但仍是纪录高位。

美国农业部部报告称，上周出口销售美国玉米旧作60.33万吨，新作15.17万吨，符合50-80万吨的分析师预估区间。

今日CBOT玉米期货成交量预计为438,102口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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