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市场报道 | 2017年 1月 19日 星期四 05:51 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收跌，因升至近三个月高位后出现获利回吐

路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。

CBOT-3月玉米合约 收跌1/2美分，报每蒲式耳3.65美元，盘中高见3.67-3/4美元，为10月20日以来最高价位。

美元反弹给玉米市场增添了利空人气。

今日CBOT玉米期货成交量预计为313,292口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 利棣儿)
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