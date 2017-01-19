芝加哥期市：CBOT玉米收坚，因技术型买盘和乙醇生产数据强劲

投行观点：Total System Services目标价从65美元上调至67，评级为加码--巴克莱
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路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高，交易员称，受助于技术型买盘，以及利多的乙醇生产数据。
CBOT-3月玉米合约 收高1-1/4美分，报每蒲式耳3.66-1/4美元。
美国能源资料协会称，美国上周乙醇产量升至105万桶/日的纪录新高，库存增长111万桶，至2,112万桶，为7月以来最高。
新的玉米出口需求给市场提供支撑。美国农业部称，民间出口商售出11.04万吨美国玉米，于2016/17市场年交付。
国际谷物协会(IGC)将全球2016/17市场年玉米产量预估上调300万吨，至10.45亿吨的纪录高位，主要反应了中国产量提高的预期。
今日CBOT玉米期货成交量预计为270,519口。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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