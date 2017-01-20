芝加哥期市：CBOT玉米期货触及六个月高位，因出口和乙醇生产需求强劲

专栏节选：瑞声震撼，秃鹰只会大口咬腐肉--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月25日出版的当期「老谢开讲」专栏) 在电影《蝙蝠侠》中出现的高谭市（Gotham City）是一个虚拟城市，它象征的是夜晚的纽约，蝙蝠侠就在黑夜的小巷打击坏人，故事源自一九四○年代出版的DC漫画小说；现在大家又见到高谭市的名字，不过是来自一个放空机构「Gotham City Research」。最近这家公司年仅三十五岁的韩裔小伙子，挑中了苹果供应链的模范生瑞声科技，造成股价大跌与停牌效应，让Gotham City Research成了香港市场瞩目的焦点。