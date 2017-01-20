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市场报道 | 2017年 1月 21日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及六个月高位，因出口和乙醇生产需求强劲

路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。

3月玉米期货收高3-1/2美分，报每蒲式耳3.69-3/4美元，盘中升至7月中来最高的3.70美元。本周玉米期货大涨11-1/4美分或3.1%。

美国农业部报告，周度出口销售136.76万吨旧作玉米，高于市场预估的90-120万吨。

另外美国农业部还报告，民间出口商在过去一日向未具名目的地出售了12.6312万吨美国玉米，2016/17年度付运。

美元回软 也提供了支撑，理论上，美元下滑令美国谷物在全球市场更具吸引力。

交易商仍在消化周四利多的政府数据，美国能源资料协会称，美国上周乙醇产量升至105万桶/日的纪录新高，库存增长111万桶，至2,112万桶，为7月以来最高。

今日CBOT玉米期货成交量预计为319,002口。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)
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