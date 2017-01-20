芝加哥期市：CBOT玉米期货触及六个月高位，因出口和乙醇生产需求强劲

《中国报摘》--中国证券报5月25日
--国际评级机构穆迪将中国主权信用评级从Aa3下调一级至A1，并将展望从负面调整为稳定。专家表示，不认同穆迪的看法，中国经济明显呈现企稳向好态势，同时债务风险总体在可控范围内。随着各项政策措施的落实与推进，中国经济的运行质量将继续改善。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
3月玉米期货收高3-1/2美分，报每蒲式耳3.69-3/4美元，盘中升至7月中来最高的3.70美元。本周玉米期货大涨11-1/4美分或3.1%。
美国农业部报告，周度出口销售136.76万吨旧作玉米，高于市场预估的90-120万吨。
另外美国农业部还报告，民间出口商在过去一日向未具名目的地出售了12.6312万吨美国玉米，2016/17年度付运。
美元回软 也提供了支撑，理论上，美元下滑令美国谷物在全球市场更具吸引力。
交易商仍在消化周四利多的政府数据，美国能源资料协会称，美国上周乙醇产量升至105万桶/日的纪录新高，库存增长111万桶，至2,112万桶，为7月以来最高。
今日CBOT玉米期货成交量预计为319,002口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)
--国际评级机构穆迪将中国主权信用评级从Aa3下调一级至A1，并将展望从负面调整为稳定。专家表示，不认同穆迪的看法，中国经济明显呈现企稳向好态势，同时债务风险总体在可控范围内。随着各项政策措施的落实与推进，中国经济的运行质量将继续改善。
路透东京5月25日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，5月20日止当周外资转为卖超日股。 外资5月20日止当周在日本股市卖超264亿日圆，前一周为买超3,719亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券7,785亿日圆，前一周为买超17,583亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 5月14日-5月20日 -26.4 +563.1 +1,184.1 5月 7日-5月13日 +371.9r +395.4 +434.9 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 5月14日-5月20日 -26.1 +778.5 -83
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月25日出版的当期「老谢开讲」专栏) 在电影《蝙蝠侠》中出现的高谭市（Gotham City）是一个虚拟城市，它象征的是夜晚的纽约，蝙蝠侠就在黑夜的小巷打击坏人，故事源自一九四○年代出版的DC漫画小说；现在大家又见到高谭市的名字，不过是来自一个放空机构「Gotham City Research」。最近这家公司年仅三十五岁的韩裔小伙子，挑中了苹果供应链的模范生瑞声科技，造成股价大跌与停牌效应，让Gotham City Research成了香港市场瞩目的焦点。