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市场报道 | 2017年 1月 24日 星期二 05:52 BJT

芝加哥期市：玉米期货收盘小跌，盘中追平六个月高位

路透芝加哥1月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘小跌，交易商称，现货月3月合约盘中在略低于关键阻力位的水准盘整。

CBOT-3月玉米期货 收跌1/4美分，报每蒲式耳3.69-1/2美元，盘中追平但未能超越上周触及的六个月高位3.70美元和该合约的200日移动均线。

分析师预计，一旦该合约升穿3.70美元，农户卖出将会加速。

美元 走软扶助限制跌幅，因美元走软将有助于提升美国谷物在全球市场的竞争力。

美国农业部报告，上周出口检验美国玉米96.3897万吨，与分析师预估区间80-100万吨一致。

中国海关数据显示，去年该国玉米进口骤降33%，至317万吨，因中国政府的农业扶持政策，帮助提高了本国玉米相对于进口玉米的竞争力。

今日CBOT玉米期货成交量预计为218,974口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校　刘静)
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