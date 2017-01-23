芝加哥期市：玉米期货收盘小跌，盘中追平六个月高位

欧元债市：欧元区公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透芝加哥1月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘小跌，交易商称，现货月3月合约盘中在略低于关键阻力位的水准盘整。
CBOT-3月玉米期货 收跌1/4美分，报每蒲式耳3.69-1/2美元，盘中追平但未能超越上周触及的六个月高位3.70美元和该合约的200日移动均线。
分析师预计，一旦该合约升穿3.70美元，农户卖出将会加速。
美元 走软扶助限制跌幅，因美元走软将有助于提升美国谷物在全球市场的竞争力。
美国农业部报告，上周出口检验美国玉米96.3897万吨，与分析师预估区间80-100万吨一致。
中国海关数据显示，去年该国玉米进口骤降33%，至317万吨，因中国政府的农业扶持政策，帮助提高了本国玉米相对于进口玉米的竞争力。
今日CBOT玉米期货成交量预计为218,974口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 刘静)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选