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市场报道 | 2017年 1月 25日 星期三 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，现货月合约触及六个月高位后遭遇获利了结

路透芝加哥1月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下滑，交易商称，在现货月3月合约 触及六个月高位后出现获利了结。

3月玉米期货收低6-1/4美分，报每蒲式耳3.63-1/4美元，盘初升穿200日移动均线，并触及7月中来最高的3.71美元。

消息人士表示，民间分析公司Informa Economics将今年美国玉米种植面积预估上调至9,048.9万英亩，一个月前预估为9,015.1万。

美国农业部表示，过去一日民间出口商向未具名目的地出售了12.5万吨美国玉米，2016/17年度付运。

今日CBOT玉米期货成交量预计为280,715口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)
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