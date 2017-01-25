芝加哥期市：CBOT玉米收高，因出脱大豆/玉米价差头寸

欧洲已公布经济指标--2017/5/25
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
路透芝加哥1月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高，受助于出口商和乙醇制造商的需求，以及交易员出脱大豆多头/玉米空头价差头寸。
CBOT-3月玉米期货 收高3美分，报每蒲式耳3.66-1/4美元。
美国农业部称，民间出口商昨日向未知地点售出14.1224万吨美国玉米，2016/17年度交付。
交易商预计，美国农业部周四将报告，出口销售旧作玉米70-100万吨，新作玉米0-7.5万吨。
今日CBOT玉米期货成交量预计为200,663口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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