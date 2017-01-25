版本:
中国
市场报道 | 2017年 1月 26日 星期四 05:58 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收高，因出脱大豆/玉米价差头寸

路透芝加哥1月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高，受助于出口商和乙醇制造商的需求，以及交易员出脱大豆多头/玉米空头价差头寸。

CBOT-3月玉米期货 收高3美分，报每蒲式耳3.66-1/4美元。

美国农业部称，民间出口商昨日向未知地点售出14.1224万吨美国玉米，2016/17年度交付。

交易商预计，美国农业部周四将报告，出口销售旧作玉米70-100万吨，新作玉米0-7.5万吨。

今日CBOT玉米期货成交量预计为200,663口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐