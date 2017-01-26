芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因技术性卖盘及出口前景不明朗

路透芝加哥1月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低，盘中在区间内波动，交易商称，玉米期货受技术性卖盘及美元上涨打压，且美国贸易关系不确定。

CBOT-3月玉米期货 收低2-1/2美分，报每蒲式耳3.63-3/4美元，但守在昨日交投区间内。

交易商称，在周二出现技术性转跌后，有多头结清仓位动作。

投资人担心美国玉米对主要购买国墨西哥出口的前景，此前墨西哥总统取消了下周同美国总统会晤的计划，因美国总统特朗普坚持要求墨西哥支付美墨边境筑墙费用。

美国农业部称，最近一周出口销售旧作玉米137.04万吨，高于预估的70-100万吨。这给市场带来一些支撑。

今日CBOT玉米期货成交量预计为167,917口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)