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市场报道 | 2017年 1月 28日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米因贸易忧虑收跌，本周下跌2%

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路透芝加哥1月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌，因技术型卖盘和对美墨政治紧张局势升温的担忧，墨西哥是美国玉米的主要购买国。

CBOT-3月玉米合约收跌1-1/4美分，报每蒲式耳3.62-1/2美元。本周下跌7-1/4美分，或近2%。

美元上涨也给玉米期货带来压力。

最近的出口商和以玉米为原料的乙醇燃料生产商需求强劲，给市场提供支撑。

今日CBOT玉米期货成交量预计为185,808口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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