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市场报道 | 2017年 1月 31日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，因大豆下跌和技术型卖盘

路透芝加哥1月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一连续第三日下跌，受压于大豆下滑和技术型卖盘。

CBOT-3月玉米期货 收跌4-3/4美分，报每蒲式耳3.57-3/4美元，盘中低见两周低位3.55-3/4美元。

考虑到与墨西哥的政治紧张局势，美国贸易关系的不确定性也给市场增添压力。墨西哥是美国玉米的主要购买国。

出口销售报告给期货市场提供了支撑。美国农业部报告，民间出口商向哥伦比亚销售10.5万吨的美国玉米，2016/17年度交付。

今日CBOT玉米期货成交量预计为260,038口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
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