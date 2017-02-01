芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬逾2%，受助于乙醇产量数据和技术性买盘

路透芝加哥2月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上扬超过2%，创逾一个月来最大单日涨幅，交易商称，因技术性买盘和月初基金驱动的买盘，以及以玉米为原料的乙醇产量数据利多。

CBOT-3月玉米期货 收涨8-1/2美分，报每蒲式耳3.68-1/4美元，略低于3.69美元附近的该合约200日移动均线。

美国能源资料协会(EIA)报告，最近一周，以玉米为原料的乙醇产量攀升至纪录高位106万桶/日，超过了1月稍早触及的峰值。

农业部将在周四公布周度出口销售数据，分析师预计，上周出口销售玉米80-110万吨。

今日CBOT玉米期货成交量预计为393,768口。(完)

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