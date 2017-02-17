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市场报道 | 2017年 2月 18日 星期六 05:48 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至一周低位，因多头结清头寸

路透芝加哥2月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌，因玉米期货周四收于疲弱技术水准后，出现后续卖盘和多头结清头寸。

CBOT-3月合约收跌5-1/4美分，报每蒲式耳3.68-1/4美元，盘中跌至一周低位的3.68美元。该合约守在位于3.67美元的200日移动均线切入位这一技术支撑之上。

　　本周，该合约下跌6-1/4美分，或1.7%。

下周一，美国市场将因总统日假期休市。

今日CBOT玉米期货成交量预计为401,556口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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