芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因技术性买盘和出口需求

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
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路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小幅收高，交易商称，因技术性买盘和对美国玉米有新的出口需求。
CBOT-3月合约收高1美分，报每蒲式耳3.69-1/4美元，守在位于3.66美元附近的200日移动均线这一技术支撑之上。
美国农业部表示，过去一日民间出口商向日本出口了26.9296万吨美国玉米，向未具名目的地出口了11.12万吨美国玉米。
美国农业部报告，最近一周出口检验美国玉米115.2233万吨，符合市场预估的110-130万吨。
今日CBOT玉米期货成交量预计为375,924口。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。