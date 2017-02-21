芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因技术性买盘和出口需求

路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小幅收高，交易商称，因技术性买盘和对美国玉米有新的出口需求。

CBOT-3月合约收高1美分，报每蒲式耳3.69-1/4美元，守在位于3.66美元附近的200日移动均线这一技术支撑之上。

美国农业部表示，过去一日民间出口商向日本出口了26.9296万吨美国玉米，向未具名目的地出口了11.12万吨美国玉米。

美国农业部报告，最近一周出口检验美国玉米115.2233万吨，符合市场预估的110-130万吨。