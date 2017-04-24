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市场报道 | 2017年 4月 25日 星期二 04:46 BJT

芝加哥期市：玉米期货收涨，受助于技术性买盘

路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收涨，分析师称，受助于技术性买盘。

CBOT-7月玉米期货收涨1-3/4美分，报每蒲式耳3.65-1/2美元。

在美国农业部作物生长报告公布前，接受路透调查的分析师预计，4月23日当周，玉米播种完成率为15%，之前一周为6%，分析师的预估区间为12-19%。

农业部报告，上周出口检验美国玉米145.3506万吨，略高于100-130万吨的分析师预估区间。

今日CBOT玉米期货成交量预计为435,661口。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
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