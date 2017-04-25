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市场报道 | 2017年 4月 26日 星期三 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收高，因预告有降雨和空头回补

    路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货     周
二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻
碍美国玉米种植。
    
    分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。
    
    美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积，
高于市场预期。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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