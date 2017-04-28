芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，因技术性卖盘和天气状况改善预期

路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。

5月合约第一个通知日的交割量大于预期增加了压力。CBOT报告5月合约交割1,100口，高于预计的0-600口。

气象学家称，预计周末的风暴将给美国大平原地区带来降雪，给中西部地区的南部带来强降雨，密苏里州东南部可能会有多达10英寸的降雨，下周大部分地区天气将转干。

本月，现货月CBOT玉米合约下跌6-1/4美分，或1.7%。