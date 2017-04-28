芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，因技术性卖盘和天气状况改善预期

标题新闻：欧洲央行执委科尔称负利率是该央行有效的货币政策工具，没有理由调整其使用指引
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
5月合约第一个通知日的交割量大于预期增加了压力。CBOT报告5月合约交割1,100口，高于预计的0-600口。
气象学家称，预计周末的风暴将给美国大平原地区带来降雪，给中西部地区的南部带来强降雨，密苏里州东南部可能会有多达10英寸的降雨，下周大部分地区天气将转干。
本月，现货月CBOT玉米合约下跌6-1/4美分，或1.7%。
今日CBOT玉米期货成交量预计为340,042口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。