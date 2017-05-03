芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因技术性买盘和重新种植忧虑

澳洲经济指标总览--5月24日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透芝加哥5月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 三收高2-1/2美分，报每磅3.74-3/4美元，交易员称，在周末的大雨之后 市场担心需要重新进行种植。 分析师表示，小麦价格走低，大豆收高，致使玉米合约在平盘上下波 动。 预计天气转晴将在未来几天加快中西部地区西部的种植速度，给玉米 价格带来压力。 预计美国农业部周四上午将报告，上周出口销售玉米70-110万吨，前 周为99.9045万吨。 7月玉米合约 昨夜一度升穿50日移动均线切入位，但未能在该 关键技术点位之上守住支撑。 今日CBOT玉米期货成交量预计为256,953口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)