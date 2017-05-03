芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因技术性买盘和重新种植忧虑

路透芝加哥5月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 三收高2-1/2美分，报每磅3.74-3/4美元，交易员称，在周末的大雨之后 市场担心需要重新进行种植。 分析师表示，小麦价格走低，大豆收高，致使玉米合约在平盘上下波 动。 预计天气转晴将在未来几天加快中西部地区西部的种植速度，给玉米 价格带来压力。 预计美国农业部周四上午将报告，上周出口销售玉米70-110万吨，前 周为99.9045万吨。 7月玉米合约 昨夜一度升穿50日移动均线切入位，但未能在该 关键技术点位之上守住支撑。 今日CBOT玉米期货成交量预计为256,953口。(完) (编译 刘静；审校 李军)