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市场报道 | 2017年 5月 11日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货大涨近2%，因USDA全球玉米结转库存预估低于市场预期

    路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨近
2%，此前美国农业部(USDA)发布的2017/18年度全球玉米结转库存预估低
于市场预期
        
    CBOT-7月合约     收涨7-1/4美分，报每蒲式耳3.73-3/4美元。
    
    美国农业部在其首份2017/18市场年度供需预估中将全球玉米结转库
存预估为1.9527亿吨，低于市场预估均值2.0972亿吨。
    
    美国农业部还下调了2016/17年度美国玉米结转库存预估至22.95亿蒲
式耳，低于4月预估的23.2亿蒲式耳和市场预估均值。
    
    美国农业部预计2017/18年度美国玉米结转库存为21.1亿蒲式耳，略
低于市场预估均值21.22亿蒲式耳。
    
    美国农业部上调巴西2016/17玉米产量预估至9,600万吨，4月预估为9
,350万吨，阿根廷产量预估由3,850万吨上调至4,000万吨。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为372,486口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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