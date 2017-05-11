芝加哥期市：CBOT玉米下跌，因出口数据令人失望和美国气温转暖

路透芝加哥5月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌， 受压于上周出口销售数据令人失望，且预告称美国中西部地区气温转暖。 CBOT-7月玉米合约 收跌4-1/2美分，报每蒲式耳3.69-1/4美元。 预计下周中西部地区的天气转暖，最高达到80华氏度，应该加速种植 进程，有利作物发芽，分析师说。 美国农业部称，上周出口销售美国玉米旧作27.77万吨，远低于70-90 万吨的预估区间。农业部还报告，上周新作玉米销售合约净取消量达5.51 万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为194,197口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)