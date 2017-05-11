芝加哥期市：CBOT玉米下跌，因出口数据令人失望和美国气温转暖

重温稿-《中国新债预测》七年国债加权中标利率预测均值3.53%，边际均值3.58%
路透上海6月20日 - 中国财政部周三将新发七年期国债。路透调查显示，近期债市暖意融融，二级市场情绪向好，一级需求也明显趋旺，不过考虑到七年国债交易活跃度偏弱，加之明日发行量仍较大，料定位接近或略偏低于二级水平，加权利率预期均值为3.53%，边际利率均值3.58%。
路透芝加哥5月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌， 受压于上周出口销售数据令人失望，且预告称美国中西部地区气温转暖。 CBOT-7月玉米合约 收跌4-1/2美分，报每蒲式耳3.69-1/4美元。 预计下周中西部地区的天气转暖，最高达到80华氏度，应该加速种植 进程，有利作物发芽，分析师说。 美国农业部称，上周出口销售美国玉米旧作27.77万吨，远低于70-90 万吨的预估区间。农业部还报告，上周新作玉米销售合约净取消量达5.51 万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为194,197口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透上海6月20日 - 中国财政部周三将新发七年期国债。路透调查显示，近期债市暖意融融，二级市场情绪向好，一级需求也明显趋旺，不过考虑到七年国债交易活跃度偏弱，加之明日发行量仍较大，料定位接近或略偏低于二级水平，加权利率预期均值为3.53%，边际利率均值3.58%。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月6日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差5.55 顺差31.69 出口(较前月) -8% +2% 进口(较前月) -1% +5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)