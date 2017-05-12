芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因美国天气不确定性及空头回补

标题新闻：英国首相特雷莎梅仍和北爱尔兰民主联盟党进行磋商，寻求达成协议－保守党消息
民主联盟党(DUP) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小幅收高，分析师称，因美国种植天气不确定性引发周末前的技术性买盘和空头回补。
CBOT-7月玉米合约收高1-3/4美分，报每蒲式耳3.71美元。该合约本周几收平盘，较5月5日收盘水准升1/4美分。
预报称未来几天美国中西部气温回升，应有助于种植进度和作物发芽。但下周末可能再度有降雨，一些预报称未来11-15天，天气更为潮湿。
Informa Economics预计美国今年玉米播种面积为8,970万英亩，低于3月中预估的9,080万英亩和美国农业部预估的9,000万英亩。
今日CBOT玉米期货成交量预计为140,934口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
民主联盟党(DUP) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透伦敦6月20日 - 英镑兑美元周二下跌至两个月低位，此前英国央行总裁卡尼表示，考虑到目前面临的脱欧不确定性，该行不急于升息。