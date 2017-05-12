芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因美国天气不确定性及空头回补

路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小幅收高，分析师称，因美国种植天气不确定性引发周末前的技术性买盘和空头回补。

CBOT-7月玉米合约收高1-3/4美分，报每蒲式耳3.71美元。该合约本周几收平盘，较5月5日收盘水准升1/4美分。

预报称未来几天美国中西部气温回升，应有助于种植进度和作物发芽。但下周末可能再度有降雨，一些预报称未来11-15天，天气更为潮湿。

Informa Economics预计美国今年玉米播种面积为8,970万英亩，低于3月中预估的9,080万英亩和美国农业部预估的9,000万英亩。