芝加哥期市：CBOT玉米收高，因小麦市场上扬的外溢效应

《美国重要政经日程》--6月21日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1400 - 全美不动产协会(NAR)公布5月成屋销售 1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫; 审校 龚芳)
路透芝加哥5月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高， 因小麦市场走高带来的外溢效应，以及美元疲弱令美国谷物更具竞争力， 交易商说。 CBOT-7月玉米合约 收高3-3/4美分，报每蒲式耳3.71-1/2美元， 升穿200日和50日移动均线切入位。 美元指数 跌至11月9日以来最低，投资者逃离风险资产，因对 美国总统特朗普实施税收和监管改革的能力感到不确定。 在美国农业部周四发布出口销售报告前，路透调查的分析师预计上周 出口销售美国玉米55-100万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为236,868口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1400 - 全美不动产协会(NAR)公布5月成屋销售 1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫; 审校 龚芳)
路透多伦多6月20日 - 加拿大主要股指周二大幅收低，原油下跌拖累能源股骤降，Cenovus Energy Inc宣布执行长将离职后股价下挫。
路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来升息路径。