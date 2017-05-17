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市场报道 | 2017年 5月 18日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收高，因小麦市场上扬的外溢效应

    路透芝加哥5月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高，
因小麦市场走高带来的外溢效应，以及美元疲弱令美国谷物更具竞争力，
交易商说。
    
    CBOT-7月玉米合约     收高3-3/4美分，报每蒲式耳3.71-1/2美元，
升穿200日和50日移动均线切入位。
    
    美元指数      跌至11月9日以来最低，投资者逃离风险资产，因对
美国总统特朗普实施税收和监管改革的能力感到不确定。 
    
    在美国农业部周四发布出口销售报告前，路透调查的分析师预计上周
出口销售美国玉米55-100万吨。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为236,868口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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