芝加哥期市：CBOT玉米收高，因小麦市场上扬的外溢效应

路透芝加哥5月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高， 因小麦市场走高带来的外溢效应，以及美元疲弱令美国谷物更具竞争力， 交易商说。 CBOT-7月玉米合约 收高3-3/4美分，报每蒲式耳3.71-1/2美元， 升穿200日和50日移动均线切入位。 美元指数 跌至11月9日以来最低，投资者逃离风险资产，因对 美国总统特朗普实施税收和监管改革的能力感到不确定。 在美国农业部周四发布出口销售报告前，路透调查的分析师预计上周 出口销售美国玉米55-100万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为236,868口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)