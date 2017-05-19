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市场报道 | 2017年 5月 20日 星期六 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货升至一周高位，因美国天气忧虑

    路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，
分析师称，因美国中西部湿冷天气状况促使交易商在周末前出脱空头仓位
。
        
    CBOT-7月玉米合约     收高6-1/2美分，报每蒲式耳3.72-1/2美元，
盘中曾升至5月11日来最高的3.73美元。
    
    本周该合约升1-1/2美分或0.4%，录得四周连升。
    
    美元走软给市场带来进一步支撑。
        
    今日CBOT玉米期货成交量预计为345,943口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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