芝加哥期市：CBOT玉米期货升至一周高位，因美国天气忧虑

路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高， 分析师称，因美国中西部湿冷天气状况促使交易商在周末前出脱空头仓位 。 CBOT-7月玉米合约 收高6-1/2美分，报每蒲式耳3.72-1/2美元， 盘中曾升至5月11日来最高的3.73美元。 本周该合约升1-1/2美分或0.4%，录得四周连升。 美元走软给市场带来进一步支撑。 今日CBOT玉米期货成交量预计为345,943口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)