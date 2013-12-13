美国继续向中国付运玉米

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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(本文由路透中文网编译提供)
路透12月12日 - 尽管美国玉米因含有未经批准的转基因成分遭中国拒收的风险上升，但美国政府数据显示该国出口商继续向中国付运大量玉米。
根据美国农业部数据，截至12月5日的一周内，美国出口商向中国付运37.07万吨玉米，约占当周美国付运玉米总量的38%。此前一周，美国对中国的玉米付运量为58.79万吨，占当周付运总量的56%。
过去一个月，中国质检部门拒收了至少三船和大量集装箱运送的美国玉米，原因是检出未经批准的转基因成分MIR162。
MIR162转基因玉米由Syngenta 研发，已在全球所有其它主要玉米进口国获准进口，但中国尚未批准。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。