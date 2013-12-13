美国继续向中国付运玉米

(本文由路透中文网编译提供)

路透12月12日 - 尽管美国玉米因含有未经批准的转基因成分遭中国拒收的风险上升，但美国政府数据显示该国出口商继续向中国付运大量玉米。

根据美国农业部数据，截至12月5日的一周内，美国出口商向中国付运37.07万吨玉米，约占当周美国付运玉米总量的38%。此前一周，美国对中国的玉米付运量为58.79万吨，占当周付运总量的56%。

过去一个月，中国质检部门拒收了至少三船和大量集装箱运送的美国玉米，原因是检出未经批准的转基因成分MIR162。

MIR162转基因玉米由Syngenta 研发，已在全球所有其它主要玉米进口国获准进口，但中国尚未批准。（完）