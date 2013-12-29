全球商品：上周美国对中国玉米出口锐减85%，转基因问题成为障碍

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透芝加哥12月27日 - 美国政府周五公布的数据显示，上周美国对中国的玉米出口锐减85%，因中国加强对未批准进口转基因玉米的检查，搅乱了出口市场。
船运公司不得不将已经发往中国的货物改道，政策方面的不确定性给整个市场蒙上阴影，抑制了期货的涨势，并令农户担忧。
美国农业部(UDSA)周五称，截至12月19日当周，中国仅订购了1.9万吨2013/14销售年度交付的玉米，这是自9月5日当周以来最低，不过在美国政府部分关闭期间，USDA未公布每周销售总量。
这个数字较前一周的出口12.4万吨大幅减少，仅相当于过去八周均值的约10%。
在本周的新订单减少之前，中国的检验检疫机构确认，11月和12月共拒收54.5万吨含有MIR 162转基因品种的玉米。该品种由Syngenta AG's 研发，等待中国审批的时间已经超过两年。
数据显示，本周美国出口商向中国发运了20.46万吨玉米，较前一周减少17%，为11月以来最低。
EFG集团驻芝加哥的合伙人Tom Fritz表示，未来数周美国向中国的玉米出口可能继续减少，除非针对该转基因品种的问题能达成协议。
USDA预测，2013/14销售年度，中国预计将进口700万吨美国玉米。
此外，中国已经开始拒收美国的玉米干酒糟(DDGS)。中国新华社周五报导，中国国家质检总局证实，已退运两批美国玉米干酒糟(DDGS)，因查出含有未获中国批准的转基因成份。
不过，美国出口商目前还能够为中国拒收的玉米找到买家。USDA报告称，日本买入4.11万吨原定目的地不明的玉米，分析师称这个原定目的地可能是中国。
但交易商担心，随着商家想办法解决拒收的玉米，部分买家可能趁机压低价格。
芝加哥期货交易所(CBOT)3月玉米期货 周五收涨1-1/4美分，报每蒲式耳4.27-1/2美元。本周玉米价格下跌1.3%，为一个月最大周线跌幅。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。