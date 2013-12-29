全球商品：上周美国对中国玉米出口锐减85%，转基因问题成为障碍

路透芝加哥12月27日 - 美国政府周五公布的数据显示，上周美国对中国的玉米出口锐减85%，因中国加强对未批准进口转基因玉米的检查，搅乱了出口市场。

船运公司不得不将已经发往中国的货物改道，政策方面的不确定性给整个市场蒙上阴影，抑制了期货的涨势，并令农户担忧。

美国农业部(UDSA)周五称，截至12月19日当周，中国仅订购了1.9万吨2013/14销售年度交付的玉米，这是自9月5日当周以来最低，不过在美国政府部分关闭期间，USDA未公布每周销售总量。

这个数字较前一周的出口12.4万吨大幅减少，仅相当于过去八周均值的约10%。

在本周的新订单减少之前，中国的检验检疫机构确认，11月和12月共拒收54.5万吨含有MIR 162转基因品种的玉米。该品种由Syngenta AG's 研发，等待中国审批的时间已经超过两年。

数据显示，本周美国出口商向中国发运了20.46万吨玉米，较前一周减少17%，为11月以来最低。

EFG集团驻芝加哥的合伙人Tom Fritz表示，未来数周美国向中国的玉米出口可能继续减少，除非针对该转基因品种的问题能达成协议。

USDA预测，2013/14销售年度，中国预计将进口700万吨美国玉米。

此外，中国已经开始拒收美国的玉米干酒糟(DDGS)。中国新华社周五报导，中国国家质检总局证实，已退运两批美国玉米干酒糟(DDGS)，因查出含有未获中国批准的转基因成份。

不过，美国出口商目前还能够为中国拒收的玉米找到买家。USDA报告称，日本买入4.11万吨原定目的地不明的玉米，分析师称这个原定目的地可能是中国。

但交易商担心，随着商家想办法解决拒收的玉米，部分买家可能趁机压低价格。

芝加哥期货交易所(CBOT)3月玉米期货 周五收涨1-1/4美分，报每蒲式耳4.27-1/2美元。本周玉米价格下跌1.3%，为一个月最大周线跌幅。(完)