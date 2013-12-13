（修正）美国继续向中国付运玉米

中国企业杠杆率获暂时遏制 政府部门加杠杆空间仍在--报告
路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。
(修正标题措辞)
路透12月12日 -尽管美国玉米因含有未经批准的转基因成分遭中国拒收的风险上升，但美国政府数据显示该国出口商继续向中国付运大量玉米。
根据美国农业部数据，截至12月5日的一周内，美国出口商向中国付运37.07万吨玉米，约占当周美国付运玉米总量的38%。此前一周，美国对中国的玉米付运量为58.79万吨，占当周付运总量的56%。
过去一个月，中国质检部门拒收了至少三船和大量集装箱运送的美国玉米，原因是检出未经批准的转基因成分MIR162。
MIR162转基因玉米由SyngentaSYNN.VX研发，已在全球所有其它主要玉米进口国获准进口，但中国尚未批准。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。
路透上海4月7日 - 中国将在河北省设雄安新区令该地区上市公司动向颇受关注，国内大型房地产企业--华夏幸福周五公告称，结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司或其境外全资子公司拟在境外发行不超过10亿美元（或等额离岸人民币或其他外币）债券。
路透上海4月7日 - 中国山东黄金矿业股份有限公司周四晚公告称，由香港子公司向世界知名黄金生产商巴理克收购阿根廷贝拉德罗金矿的开发商Minera Argentina Gold S.R.L（MAG）50%股权，交易总价款为9.6亿美元。