美国今年玉米产量将创下纪录高位--农业部

* 美国2013/14年玉米结转库存较预期低7%

* 玉米产量略低于交易商预估

* 美国大豆产量较预期高1%

路透华盛顿11月8日 -美国政府周五公布，今年美国玉米产量将创下纪录高位，为2006年以来最高结转库存；比去年因乾旱导致减产后的产量高出30%。

在两个月来首次产量预估中，美国农业部预计玉米产量将为139.89亿蒲式耳，略低于交易商预估。农业部对玉米结转库存的预估远低于市场预期，因用于出口和牲畜饲料的数量较高，消耗了处于纪录高位的供应量。

美国农业部10月取消发布月度作物报告，这是1866年以来首次未能发布月度预估，因之前美国政府停摆17天，中断了田野调查数据的收集。

美国农业部称，美国大豆产量将为有纪录以来第三高，为32.58亿蒲式耳，较分析师预期高出1%。农业部预计结转库存为1.70亿蒲式耳，接近分析师预估的1.72亿蒲式耳。

从全球范围来看，美国大豆产量为8,866万吨，略高于巴西的8,800万吨，再度成为全球最大的大豆生产国。巴西产量亦创本国纪录高位。

美国小麦年末库存预估为5.65亿蒲式耳，远高于预期的5.16亿蒲式耳。小麦出粉率上升，降低食用小麦需求。

农业部将玉米产量预估上调1%，因单产增加抵消了收获面积减小的影响。玉米单产预估为平均每英亩160.4蒲式耳，比交易商预期的高出近2.5蒲式耳。

农业部将大豆产量预估上调3%，较2012年产量高7%。2013/14年度全球油籽产量预估也创下纪录高位。

周五公布的产量预估是基于11月1日的作物生长状况，当时玉米收割率为59%，大豆收割率为77%。玉米和大豆是美国最广泛种植的两种作物。(完)

(编译 于春红/王翔琼；审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。