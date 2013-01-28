《美国企业分析》压低成本提高利润率,抵消营收成长疲弱的拖累

* 霍尼韦尔和麦当劳虽然营收疲弱,却能获利

* 分析师称成本压缩空间所剩无几

* 期望值偏低有助于企业表现

* 迹象显示欧洲也回稳

路透1月27日 - 历经四年来的节衣缩食,美国企业已很擅长从每一分销售中榨出更多利润,这被公司高管视为应对不稳定经济的关键.

积极降低成本的企业在最近这次衰退时裁减了上万人,这波裁员大致已经结束,企业现在的重点是找出更多能改善获利的小措施.

对一部分公司来说,改变相对简单.麦当劳 获利超出华尔街预估的办法是让分店在圣诞节持续营业,以及在12月推出限时供应的McRib三明治.

其他企业的办法比较复杂,在降低成本的同时,还要在研发上投入足够资金,确保新产品持续推出.

牙膏和洗洁剂制造商--宝洁(宝硷,P&G) 第四季营收增长2%但利润跳升12%,执行长Bob McDonald称这同时反映了去年裁撤逾5,000个岗位的成本削减,以及推出新品的影响.

"你必须同时做两件事.在创新的同时提高生产力,"McDonald在访问中表示.

企业集团霍尼韦尔(Honeywell International) 面临类似的挑战.该公司利润增长6%,营收成长1%.

"我们希望把每件事做对,还要做得快,"执行长David Cote表示,"因为全球经济成长放缓,这在提高利润率方面尤其重要."

更广泛的说,标普500指数 已公布本季业绩的成分股里,利润平均上升7.7%,营收增长5.2%.

管理顾问表示,某种程度而言,这是因为企业再度重视靠着增加支出来成长.

"我发现企业非常自律克制.他们愿意投资,但只愿意在能看到有形回报的地方进行投资,"美国谘询公司埃森哲(Accenture)的财务和企业表现咨询部门执行董事David Axson表示.

如欲浏览第四季每股盈余和营收增长对比图表,请点选(link.reuters.com/bub45t)

**成本压缩空间所剩无几**

美国企业在削减成本方面变得更挑剔,基本上是因为公司早已瘦身有成.

"他们在提高效率方面已成就非凡,"TD Ameritrade首席衍生品策略师JJ Kinahan表示,"事实上,现在没有一家公司能在不尽最大努力削减成本的情况下生存."

霍尼韦尔一直注重改善利润率,财务长Dave Anderson称公司上下都贯彻这个原则,例如改善制程以减少生产时的耗费,关注于研发竞争不那么激烈且价格较高的新产品.

"不仅仅是压缩成本,"Anderson在电话采访中称,"短时间里谁都能这么做,但没办法持续."

不过,企业仍持续寻找可以压缩的空间.

五角大厦最大的承包商--洛克希德马丁(Lockheed Martin) 正面临国防支出大规模削减的现实,最多可能导致其今年销售减少6%.尽管如此,洛克希德马丁仍预计即使是在不裁员的情况下,2013年利润仍将增长9%,因为它通过提前融资减少未来负债,来降低退休金成本.

多元化制造商3M 因为合并安全和交通安全部门而将裁撤约300名员工,对于全球聘用8.4万人的3M来说,裁员比例很低,但却是执行长Inge Thulin整顿或出售表现欠佳业务的关键部分.

Thulin一方面指出哪些业务表现欠佳,另一方面亦把今年研发预算占销售的比例从2012年的5.5%上调至6%.

一名分析师表示,公司必须削减成本,但更要确保减在对的地方,而不是把引领未来成长的研发支出削减掉.

"这一代经理人经历过经济衰退,他们懂得成本过高的后果,因此非常侧重利润,"Morningstar负责大型工业公司的股票分析师Daniel Holland称,"这是后经济衰退时期的管理特征."

**期望值降低**

企业持续成功的表现,提振投资人信心,也鼓舞标普500指数今年以来上涨将近5%.投资人对获利成长的预期非常保守,因为美国"财政悬崖"危机可能造成税赋大增、预算减少.

"期望值非常低,特别是因为第四季有桑迪飓风及后续影响、还有财政悬崖的危机,但我想最终情况并没有分析师想得那么差."Windham Financial Services分析师Paul Mendelsohn说.

"有些个别股票因为期望不切实际而遭市场唾弃,但也有些股票价格因为期望值非常低而大涨."

在企业纷纷紧缩成本之际,也有一些公司感觉到欧洲的情况已没有以往那么严峻,这对年底的财报有加分作用.

"我们见到稳定的迹象,特别是在欧洲,"联合技术(United Technologies) 财务长Greg Hayes说.欧元兑美元近期上涨,也提升了公司在欧元区销售的价值.

另一方面,中国也是提振许多公司的助力.3M在中国创下该公司年内最佳季度表现,自体营收成长16%.宝洁则取得"高个位数"百分比的成长,星巴克(Starbucks) 则称中国/亚太地区营收成长11%.

然而,削减成本也好,整顿营运模式也罢,重视利润率都反映出企业高管依然担心经济再度转坏.

"未雨绸缪没什么不对,"霍尼韦尔执行长Cote说.(完) (编译 王翔琼/兰秀娟/李婷仪; 审校 沈以文)