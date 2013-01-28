《美国企业分析》压低成本提高利润率,抵消营收成长疲弱的拖累

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
* 霍尼韦尔和麦当劳虽然营收疲弱,却能获利
* 分析师称成本压缩空间所剩无几
* 期望值偏低有助于企业表现
* 迹象显示欧洲也回稳
路透1月27日 - 历经四年来的节衣缩食,美国企业已很擅长从每一分销售中榨出更多利润,这被公司高管视为应对不稳定经济的关键.
积极降低成本的企业在最近这次衰退时裁减了上万人,这波裁员大致已经结束,企业现在的重点是找出更多能改善获利的小措施.
对一部分公司来说,改变相对简单.麦当劳 获利超出华尔街预估的办法是让分店在圣诞节持续营业,以及在12月推出限时供应的McRib三明治.
其他企业的办法比较复杂,在降低成本的同时,还要在研发上投入足够资金,确保新产品持续推出.
牙膏和洗洁剂制造商--宝洁(宝硷,P&G) 第四季营收增长2%但利润跳升12%,执行长Bob McDonald称这同时反映了去年裁撤逾5,000个岗位的成本削减,以及推出新品的影响.
"你必须同时做两件事.在创新的同时提高生产力,"McDonald在访问中表示.
企业集团霍尼韦尔(Honeywell International) 面临类似的挑战.该公司利润增长6%,营收成长1%.
"我们希望把每件事做对,还要做得快,"执行长David Cote表示,"因为全球经济成长放缓,这在提高利润率方面尤其重要."
更广泛的说,标普500指数 已公布本季业绩的成分股里,利润平均上升7.7%,营收增长5.2%.
管理顾问表示,某种程度而言,这是因为企业再度重视靠着增加支出来成长.
"我发现企业非常自律克制.他们愿意投资,但只愿意在能看到有形回报的地方进行投资,"美国谘询公司埃森哲(Accenture)的财务和企业表现咨询部门执行董事David Axson表示.
如欲浏览第四季每股盈余和营收增长对比图表,请点选(link.reuters.com/bub45t)
**成本压缩空间所剩无几**
美国企业在削减成本方面变得更挑剔,基本上是因为公司早已瘦身有成.
"他们在提高效率方面已成就非凡,"TD Ameritrade首席衍生品策略师JJ Kinahan表示,"事实上,现在没有一家公司能在不尽最大努力削减成本的情况下生存."
霍尼韦尔一直注重改善利润率,财务长Dave Anderson称公司上下都贯彻这个原则,例如改善制程以减少生产时的耗费,关注于研发竞争不那么激烈且价格较高的新产品.
"不仅仅是压缩成本,"Anderson在电话采访中称,"短时间里谁都能这么做,但没办法持续."
不过,企业仍持续寻找可以压缩的空间.
五角大厦最大的承包商--洛克希德马丁(Lockheed Martin) 正面临国防支出大规模削减的现实,最多可能导致其今年销售减少6%.尽管如此,洛克希德马丁仍预计即使是在不裁员的情况下,2013年利润仍将增长9%,因为它通过提前融资减少未来负债,来降低退休金成本.
多元化制造商3M 因为合并安全和交通安全部门而将裁撤约300名员工,对于全球聘用8.4万人的3M来说,裁员比例很低,但却是执行长Inge Thulin整顿或出售表现欠佳业务的关键部分.
Thulin一方面指出哪些业务表现欠佳,另一方面亦把今年研发预算占销售的比例从2012年的5.5%上调至6%.
一名分析师表示,公司必须削减成本,但更要确保减在对的地方,而不是把引领未来成长的研发支出削减掉.
"这一代经理人经历过经济衰退,他们懂得成本过高的后果,因此非常侧重利润,"Morningstar负责大型工业公司的股票分析师Daniel Holland称,"这是后经济衰退时期的管理特征."
**期望值降低**
企业持续成功的表现,提振投资人信心,也鼓舞标普500指数今年以来上涨将近5%.投资人对获利成长的预期非常保守,因为美国"财政悬崖"危机可能造成税赋大增、预算减少.
"期望值非常低,特别是因为第四季有桑迪飓风及后续影响、还有财政悬崖的危机,但我想最终情况并没有分析师想得那么差."Windham Financial Services分析师Paul Mendelsohn说.
"有些个别股票因为期望不切实际而遭市场唾弃,但也有些股票价格因为期望值非常低而大涨."
在企业纷纷紧缩成本之际,也有一些公司感觉到欧洲的情况已没有以往那么严峻,这对年底的财报有加分作用.
"我们见到稳定的迹象,特别是在欧洲,"联合技术(United Technologies) 财务长Greg Hayes说.欧元兑美元近期上涨,也提升了公司在欧元区销售的价值.
另一方面,中国也是提振许多公司的助力.3M在中国创下该公司年内最佳季度表现,自体营收成长16%.宝洁则取得"高个位数"百分比的成长,星巴克(Starbucks) 则称中国/亚太地区营收成长11%.
然而,削减成本也好,整顿营运模式也罢,重视利润率都反映出企业高管依然担心经济再度转坏.
"未雨绸缪没什么不对,"霍尼韦尔执行长Cote说.(完) (编译 王翔琼/兰秀娟/李婷仪; 审校 沈以文)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)