纽约期市：期棉下跌，跟随商品市场普跌走势

路透纽约10月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，跌幅为近一个月来最大，跟随商品市场普跌走势，并受累于价格未能突破关键阻力位后出现的技术性卖盘。

跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 触两周低位。

加工商和农户都离场观望，在价格连续第二个交易日触关键阻力位后,投资者结清多头头寸，使近月合约录得9月22日以来的最大单日跌幅。

政府周五公布的数据显示，投机商在最近一周增加净多头头寸。

“我们在64美分的阻力位再次失利，”British merchant Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称。

“这个价位对加工商来说有些太高，”Egli称。

收割季节的不利天气导致市场预期，美国等主要生产国的供应将少于之前的预期，这对价格提供了支撑。

ICE-12月期棉合约 收盘下跌0.61美分，或接近1%，结算价报每磅63.24美分，今日交投区间在62.96-64.07美分。

美元指数上涨0.44%，跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 下跌1.36%。

最近一周投机商的净空头头寸从18,953口增加至29,726口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)