纽约期市：期棉下跌，跟随商品市场普跌走势

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透纽约10月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，跌幅为近一个月来最大，跟随商品市场普跌走势，并受累于价格未能突破关键阻力位后出现的技术性卖盘。
跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 触两周低位。
加工商和农户都离场观望，在价格连续第二个交易日触关键阻力位后,投资者结清多头头寸，使近月合约录得9月22日以来的最大单日跌幅。
政府周五公布的数据显示，投机商在最近一周增加净多头头寸。
“我们在64美分的阻力位再次失利，”British merchant Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称。
“这个价位对加工商来说有些太高，”Egli称。
收割季节的不利天气导致市场预期，美国等主要生产国的供应将少于之前的预期，这对价格提供了支撑。
ICE-12月期棉合约 收盘下跌0.61美分，或接近1%，结算价报每磅63.24美分，今日交投区间在62.96-64.07美分。
美元指数上涨0.44%，跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 下跌1.36%。
最近一周投机商的净空头头寸从18,953口增加至29,726口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
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