克林顿称应废除反对同性婚姻的《婚姻保护法》

路透华盛顿3月7日 - 美国前总统克林顿周四表示，他在1996年签署通过的《婚姻保护法》(Defense of Marriage Act)中规定婚姻只存在于一男一女之间，这属于违反宪法，应被美国法院推翻。

克林顿在《华盛顿邮报》发表观点文章称，他签署《婚姻保护法》时与现在“非常不同”。他表示，当时美国没有一个州承认同性婚姻，尽管有些州正在朝这个方向迈进。

克林顿于1993-2001年间担任美国总统。

克林顿写道，当时联邦议员的反应各一，“有些甚至非常严厉”，很多《婚姻保护法》的支持者认为，该法案的通过将化解推动宪法修正案以禁止同性婚姻的行动。

美国最高法院将在3月27日听取挑战《婚姻保护法》是否违宪的证词。克林顿写道，法官们必须决定其是否符合一个尊崇自由、平等、公正高于一切的国家的原则。

“作为签署《婚姻保护法》的总统，我意识到，该法违反了上述原则，事实上，它与宪法精神也不兼容。”

奥巴马政府也敦促最高法院废除该法，称该法否认同性配偶应享有像异性夫妇一样的联邦福利，违反了平等保护原则。

目前，美国九个州及哥伦比亚特区(District of Columbia)承认同性婚姻。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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