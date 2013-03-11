克林顿称应废除反对同性婚姻的《婚姻保护法》

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月7日 - 美国前总统克林顿周四表示，他在1996年签署通过的《婚姻保护法》(Defense of Marriage Act)中规定婚姻只存在于一男一女之间，这属于违反宪法，应被美国法院推翻。
克林顿在《华盛顿邮报》发表观点文章称，他签署《婚姻保护法》时与现在“非常不同”。他表示，当时美国没有一个州承认同性婚姻，尽管有些州正在朝这个方向迈进。
克林顿于1993-2001年间担任美国总统。
克林顿写道，当时联邦议员的反应各一，“有些甚至非常严厉”，很多《婚姻保护法》的支持者认为，该法案的通过将化解推动宪法修正案以禁止同性婚姻的行动。
美国最高法院将在3月27日听取挑战《婚姻保护法》是否违宪的证词。克林顿写道，法官们必须决定其是否符合一个尊崇自由、平等、公正高于一切的国家的原则。
“作为签署《婚姻保护法》的总统，我意识到，该法违反了上述原则，事实上，它与宪法精神也不兼容。”
奥巴马政府也敦促最高法院废除该法，称该法否认同性配偶应享有像异性夫妇一样的联邦福利，违反了平等保护原则。
目前，美国九个州及哥伦比亚特区(District of Columbia)承认同性婚姻。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
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