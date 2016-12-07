美最高法院推翻上诉法院认定三星电子侵犯苹果专利的判决

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月6日 - 美国最高法院周二推翻了上诉法院判决，在三星电子与苹果的专利大战中站在了三星一边。此前上诉法院认定三星电子(005930.KS)抄袭了苹果(AAPL.O)旗下iPhone智能手机的关键设计，并须支付3.99亿美元罚金。
大法官索托马约尔在判决书中写道，如果相关设计仅涉及到某些部件而非整体产品，那么违反专利规定一方未必所有获利都来自使用了抄袭设计的产品销售。最高法院以8-0的表决结果达成了这一判决。
大法官将该案发回华盛顿联邦巡回法院的上诉法庭，来确定三星须支付多少费用。但他们并未向陪审团和低等法院就未来如何审理类似案件给出指引。
苹果发言人Josh Rosenstock在声明中表示，“我们仍乐观认为，低等法院将再次发出信号，这种偷窃行为是不对的。”三星电子代表未立即置评。
这场法律争端的中心是“制品”(article ofmanufacture)是否应视为整体成品，还是只是一个复杂产品的零件。美国专利法是依据“制品”来计算设计专利侵权的损害。
法律文件中，三星、苹果和美国政府都同意可以理解为零件。
但苹果要求最高法院肯定上诉法院的裁决，因为三星不能证明本案中的制品不是出售的智能手机整机。同时三星表示，不需要提供此类证据。
大法官索托马约尔称法律很清楚。“制品的意义宽泛，包括向消费者出售的产品，也包括产品的零件，”她写道。(完)
(编译 徐文焰/王丽鑫；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。