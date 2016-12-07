美最高法院推翻上诉法院认定三星电子侵犯苹果专利的判决

路透12月6日 - 美国最高法院周二推翻了上诉法院判决，在三星电子与苹果的专利大战中站在了三星一边。此前上诉法院认定三星电子(005930.KS)抄袭了苹果(AAPL.O)旗下iPhone智能手机的关键设计，并须支付3.99亿美元罚金。

大法官索托马约尔在判决书中写道，如果相关设计仅涉及到某些部件而非整体产品，那么违反专利规定一方未必所有获利都来自使用了抄袭设计的产品销售。最高法院以8-0的表决结果达成了这一判决。

大法官将该案发回华盛顿联邦巡回法院的上诉法庭，来确定三星须支付多少费用。但他们并未向陪审团和低等法院就未来如何审理类似案件给出指引。

苹果发言人Josh Rosenstock在声明中表示，“我们仍乐观认为，低等法院将再次发出信号，这种偷窃行为是不对的。”三星电子代表未立即置评。

这场法律争端的中心是“制品”(article ofmanufacture)是否应视为整体成品，还是只是一个复杂产品的零件。美国专利法是依据“制品”来计算设计专利侵权的损害。

法律文件中，三星、苹果和美国政府都同意可以理解为零件。

但苹果要求最高法院肯定上诉法院的裁决，因为三星不能证明本案中的制品不是出售的智能手机整机。同时三星表示，不需要提供此类证据。

大法官索托马约尔称法律很清楚。“制品的意义宽泛，包括向消费者出售的产品，也包括产品的零件，”她写道。(完)