美驻华领事馆前警卫因试图向中国出卖情报获刑九年

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透华盛顿3月5日（记者 Lawrence Hurley） - 美国驻广州领事馆前警卫安德伍德（Bryan Underwood）因试图向中国政府提供情报，周二被判处九年监禁。
美国联邦检方原本寻求判处安德伍德近18年的监禁，但哥伦比亚特区联邦地区法院法官Ellen Huvelle认为，安德伍德没有与任何中国官员联系，因此无法弄清楚他提供情报的具体计划。
“这是我听说过的最不成熟的叛国（计划），”Huvelle说。最终，“什么也没发生”。
安德伍德已对试图向外国政府提供国家安全情报的指控认罪，对此的最高刑罚是终身监禁和罚款。
检方称，安德伍德拍摄了广州领事馆新馆馆舍的照片，并有意将这些照片及其它一些情报提供给中国政府。他在成为联邦调查员的怀疑目标后还曾试图逃跑。安德伍德拍摄照片时该领事馆仍在建设中，当时他是那里的一名警卫。
2011年3月，投资亏损的安德伍德携带一封信前往一座中国政府大楼，但未获准进入。检方称，安德伍德希望通过提供情报获得300-500万美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。