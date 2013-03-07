美驻华领事馆前警卫因试图向中国出卖情报获刑九年

路透华盛顿3月5日（记者 Lawrence Hurley） - 美国驻广州领事馆前警卫安德伍德（Bryan Underwood）因试图向中国政府提供情报，周二被判处九年监禁。

美国联邦检方原本寻求判处安德伍德近18年的监禁，但哥伦比亚特区联邦地区法院法官Ellen Huvelle认为，安德伍德没有与任何中国官员联系，因此无法弄清楚他提供情报的具体计划。

“这是我听说过的最不成熟的叛国（计划），”Huvelle说。最终，“什么也没发生”。

安德伍德已对试图向外国政府提供国家安全情报的指控认罪，对此的最高刑罚是终身监禁和罚款。

检方称，安德伍德拍摄了广州领事馆新馆馆舍的照片，并有意将这些照片及其它一些情报提供给中国政府。他在成为联邦调查员的怀疑目标后还曾试图逃跑。安德伍德拍摄照片时该领事馆仍在建设中，当时他是那里的一名警卫。

2011年3月，投资亏损的安德伍德携带一封信前往一座中国政府大楼，但未获准进入。检方称，安德伍德希望通过提供情报获得300-500万美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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