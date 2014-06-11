美国个股：富国银行请求避免FHA贷款相关指控，但上诉法院驳回该请求

路透华盛顿6月10日 - 美国一上诉法院周二驳回了富国银行 避免诉讼的请求，此前政府指控富国银行在与联邦住宅管理局(FHA)发行的住房抵押贷款方面存在不当行为，富国银行请求避免该指控。

美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院三个法官组成的合议庭一致决定，富国银行与美国政府就滥用止赎权达成的250亿美元和解，并不能解决另一起民事案件，该民事案件是由曼哈顿联邦检察官办公室提起的，与发起和承销贷款有关。

“我们对上诉法院的裁决感到失望，”富国银行发言人Ancel Martinez在声明中表示。

富国银行之前请求华盛顿联邦地区法院执行2012年的和解案，并称基于该和解，最近纽约案件中的指控不应成立。上诉法院周二维持了地区法院的判决，驳回了富国银行的请求。(完)