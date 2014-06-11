美国个股：富国银行请求避免FHA贷款相关指控，但上诉法院驳回该请求

美国热股：高盛季度获利受交易营收拖累不及预期，盘初急跌逾3%
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
路透华盛顿6月10日 - 美国一上诉法院周二驳回了富国银行 避免诉讼的请求，此前政府指控富国银行在与联邦住宅管理局(FHA)发行的住房抵押贷款方面存在不当行为，富国银行请求避免该指控。
美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院三个法官组成的合议庭一致决定，富国银行与美国政府就滥用止赎权达成的250亿美元和解，并不能解决另一起民事案件，该民事案件是由曼哈顿联邦检察官办公室提起的，与发起和承销贷款有关。
“我们对上诉法院的裁决感到失望，”富国银行发言人Ancel Martinez在声明中表示。
富国银行之前请求华盛顿联邦地区法院执行2012年的和解案，并称基于该和解，最近纽约案件中的指控不应成立。上诉法院周二维持了地区法院的判决，驳回了富国银行的请求。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。