枪击白宫男子获刑25年

朝鲜无视国际社会压力进行弹道导弹试验
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透华盛顿3月31日 - 据律师称，2011年朝白宫开枪的男子Oscar Ramiro Ortega-Hernandez周一被判25年刑期。
Ortega-Hernandez现年23岁，爱达荷州爱达荷福尔斯市（Idaho Falls）人，因用半自动步枪朝白宫开了至少八枪，被美国华盛顿特区地方法院判刑。
美国检察官Ronald Machen在声明中说，美国总统奥巴马和夫人米歇尔当时不在白宫，无人在这起事件中受伤。但子弹险些打中守卫白宫的特勤局特工。
据检方称，Ortega-Hernandez在车内开枪后逃跑，之后在宾夕法尼亚被捕。
检方称，Ortega-Hernandez的动机是仇恨总统，他起初被指控涉嫌图谋刺杀总统。
Ortega-Hernandez的一位辩护律师Robert Feitel称，Ortega-Hernandez被判入狱25年是个悲剧。Feitel拒绝透露他们会否就判决提起上诉。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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