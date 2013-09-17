美国通胀温和 医疗成本与房租上涨

8月19日在洛杉矶一家诊所拍到的空药瓶。 REUTERS/David McNew

* 8月CPI较前月上涨0.1%

* 核心CPI较前月上涨0.1%，医疗成本与房租上涨明显

* CPI较上年同期上升1.5%，核心CPI上升1.8%

路透华盛顿9月18日 - 美国消费物价在8月几乎没有上涨，但房租与医疗成本上升表明基础通胀有所稳定，可能让美国联邦储备委员会(美联储/FED)更加放心地缩减购债规模。

劳工部周二公布的报告显示，通胀基本受控，但有些细节表明今年稍早时的物价下行倾向可能已经结束。

“这应该会让货币政策决策者更加认定，上半年的通胀疲弱表现实际上是暂时现象，”纽约德意志银行证券的首席分析师Joseph LaVorgna表示，“因此，有些持观望立场的与会者对于略微缩减量化宽松规模，可能稍微更加放心一些。”

美联储官员周二和周三开会研究货币政策。多数分析师预计美联储在结束会议时将宣布缩减目前为每月850亿美元的购债规模。

劳工部公布，8月消费者物价指数(CPI)较前月微升0.1%，能源成本下降而食品价格保持温和。7月CPI上涨0.2%。8月CPI较上年同期上涨1.5%，涨幅小于7月时的2.0%。

扣除能源和食品的核心CPI上升0.1%，过去三个月涨幅均为0.2%。房租和医护支出是推动核心CPI上涨的主要因素。

核心CPI较上年同期升1.8%，为3月以来最大升幅。7月为增长1.7%。

今年稍早，核心通胀率下行，达到令一些美联储官员感到不安的程度。6月时核心CPI触及两年低点1.6%，但过去两个月略微上升。

浏览美国消费者物价指数(CPI)图表，请点选(link.reuters.com/duq93t)

浏览建筑商信心数据图表，请点选(link.reuters.com/fyc24t)

**低通胀只是暂时现象？**

美联储的通胀目标是2%，美联储主席伯南克认为低通胀是暂时现象，预计随着经济形势好转，物价会上升。

通胀数据支撑美国长期公债上扬，美元指数则略微下滑，美股冲高。

因为市场预期美联储将宣布缩减购债规模，利率在过去数月内上涨。然而，几乎没有迹象表明升高的抵押贷款利率正在抑制房屋建筑活动。

另一份报告显示，9月美国住宅建筑商人气和上月持平，接近八年高位。

8月，由于汽油、电和天然气成本下降，推动能源价格下跌0.3%，对通胀有所遏制。能源价格在7月上涨0.2%。食品价格8月上升0.1%，连续第二个月保持相同涨幅。

在食品和能源之外，有些领域的价格上涨较大，如住房和医疗保健成本。

房租价格上涨。房租约占核心CPI约三分之一。自有房屋的市场租赁价格录得2008年11月以来最大涨幅。

随着更多的美国人不再追求拥有住房，房屋租赁需求持续上升。抵押贷款利率上涨可能确保这一趋势短期内保持不变。

医疗保健成本上升0.6%，为2007年7月以来最大升幅。处方药价格亦创下2007年7月以来最大涨幅。医疗保健成本在核心CPI中权重超过9%，在今年初一直是通胀率偏低的重要原因。

“消费者在汽油方面节省下来的钱都用来看病租房了，”FTN Financial的分析师Jay Morelock表示。“即便消费者物价受控，房租较上年同期的升幅也让美联储有理由缩减刺激政策。”

房租按年升幅创下五年高位。

不过一些分析师并不认为核心物价会继续攀升，称由于通胀数据中所谓的周期性分项指标依然受控。这些分项指标与经济表现的联系更加紧密，包括新车及二手车、宾馆房价、机票价格以及服装。

这些分项指标在8月要么下滑，要么接近持平。

“很难想象房租在未来数月还会涨得这么快。综合考虑所有因素，核心通胀率的表现预示着未来数据不会很高，”苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif说。(完)

(编译 张涛/李爽/朱晓军/徐文焰；审校 张涛/张荻)

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