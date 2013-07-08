韩亚航空客机旧金山失事 两名中国人遇难（更新版）

美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
路透旧金山7月7日(记者 Sarah McBride/Gerry Shih) - 美国国家运输安全委员会(NTSB)周日表示，周六在旧金山机场降落时失事的一架韩亚航空公司波音777客机飞行速度远远低于目标速度，其机组人员在飞机撞上跑道前的海堤数秒前试图放弃着陆。
美国国家运输安全委员会主席赫斯曼(Deborah Hersman)在机场的新闻发布会上表示，驾驶舱语音记录器和飞行数据记录器(即黑匣子)收集的信息显示，在飞机触地着陆的7秒钟前，并无迹象显示飞机出现问题，当时机组人员正试图加速。
赫斯曼表示，触地着陆前的四秒钟，飞机发出了失速警报，机组人员试图放弃着陆，并在坠落前的1.5秒钟启动了“重飞”（go around）。
她说：“飞行速度远远低于目标速度。”
当地官员称，飞机失事造成两名中国女孩遇难，180多人受伤，至少20多人伤势严重。
赫斯曼表示，目前推测此次飞机失事的原因为时尚早。黑匣子也证实了目击者的说法以及一段目击者拍摄的视频。视频显示，这架飞机的飞行高度很低，飞机曾提升机头试图增加飞行高度，但飞机尾部撞上跑道前的海堤，然后飞机在停机坪上颠簸。
当被问及美国国家运输安全委员会审视的信息是否显示飞行员在飞机失事中存在过错时，赫斯曼没有直接回答。
她对记者表示：“我可以告诉你们的是，美国国家运输安全委员会非常详细地进行调查。我们不会在事故发生的短短几天内就确定事故的可能原因。”
韩亚航空则表示，事故原因似乎不包括机械故障。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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