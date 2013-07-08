韩亚航空客机旧金山失事，两名中国旅客罹难

(本文由路透中文网编译提供)

Sarah McBride/Gerry Shih

路透旧金山7月7日 - 美国国家运输安全委员会(NTSB)周日表示，周六在旧金山机场降落时失事的韩亚航空波音777客机的飞行速度，远低于目标速度，机组人员在飞机撞上跑道前海堤的几秒钟之前试图放弃着陆。

美国国家运输安全委员会主席赫斯曼(Deborah Hersman)在机场的新闻发布会上表示，驾驶舱语音记录器和飞行数据记录器(黑匣子)收集的信息显示，在飞机触地着陆的七秒钟前，并无迹象显示飞机出现问题，当时机组人员正试图加速。

赫斯曼表示，触地着陆前的四秒钟，飞机发出了失速警报，机组人员试图放弃着陆，并在坠落前的1.5秒钟启动了“重飞”（go around）。

她说：“飞行速度远远低于目标速度。”

当地官员称，飞机失事造成两名中国女孩遇难，180多人受伤，至少20多人伤势严重。

赫斯曼表示，目前推测此次飞机失事的原因为时尚早。黑匣子也证实了目击者的说法以及一段目击者拍摄的视频。视频显示，这架飞机的飞行高度很低，飞机曾提升机头试图增加飞行高度，但飞机尾部撞上跑道前的海堤，然后飞机在停机坪上颠簸。

当被问及美国国家运输安全委员会审视的信息是否显示飞行员在飞机失事中存在过错时，赫斯曼没有直接回答。

她对记者表示：“我可以告诉你们的是，美国国家运输安全委员会非常详细地进行调查。我们不会在事故发生的短短几天内就确定事故的可能原因。”

韩亚航空则表示，事故原因似乎不包括机械故障。（完）

如欲参考原文报导，请点选