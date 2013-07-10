韩亚空难调查或聚焦飞行员失误

路透旧金山7月9日(记者 Gerry Shih) - 美国国家运输安全委员会(NTSB)周二表示，在旧金山失事的韩亚航空波音777客机的飞行员依靠自动油门系统保持飞行速度，在距离地面大约200英尺时才意识到飞行高度过低。

NTSB主席德博拉·赫斯曼(Deborah Hersman)在吹风会上表示，就在飞机尾部撞上跑道前的海堤后，两名空乘人员被弹出机舱。两人在跑道边上被发现，但无生命危险。这是赫斯曼就韩亚航空飞机坠毁事件第三次作情况说明。

赫斯曼表示，关于这次事故还有很多疑点。韩亚航空的机组人员尚未在事故发生后进行药物或酒精测试，这是对所有涉及事故的美国航空公司飞行员的一个要求。

飞行员在调查过程中的描述以及赫斯曼的谈话证实了飞机黑匣子的信息，即飞机着陆时的速度比目标速度低25%。

赫斯曼拒绝推测飞机失事原因，但NTSB公布的很多信息暗示，飞行员的失误成为调查的重点之一。

失事波音777客机的飞行员仍在接受该机型的培训，培训进程过半。坐在飞行员旁边的副驾驶第一次以教官身份飞行。赫斯曼称，两人都是经验丰富的飞行员，但他们之前没有一起执行过飞行任务。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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