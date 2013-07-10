韩亚空难调查或聚焦飞行员失误

路透基点：台湾兴富发建设签署106.5亿台币担保贷款案--TRLPC
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山7月9日(记者 Gerry Shih) - 美国国家运输安全委员会(NTSB)周二表示，在旧金山失事的韩亚航空波音777客机的飞行员依靠自动油门系统保持飞行速度，在距离地面大约200英尺时才意识到飞行高度过低。
NTSB主席德博拉·赫斯曼(Deborah Hersman)在吹风会上表示，就在飞机尾部撞上跑道前的海堤后，两名空乘人员被弹出机舱。两人在跑道边上被发现，但无生命危险。这是赫斯曼就韩亚航空飞机坠毁事件第三次作情况说明。
赫斯曼表示，关于这次事故还有很多疑点。韩亚航空的机组人员尚未在事故发生后进行药物或酒精测试，这是对所有涉及事故的美国航空公司飞行员的一个要求。
飞行员在调查过程中的描述以及赫斯曼的谈话证实了飞机黑匣子的信息，即飞机着陆时的速度比目标速度低25%。
赫斯曼拒绝推测飞机失事原因，但NTSB公布的很多信息暗示，飞行员的失误成为调查的重点之一。
失事波音777客机的飞行员仍在接受该机型的培训，培训进程过半。坐在飞行员旁边的副驾驶第一次以教官身份飞行。赫斯曼称，两人都是经验丰富的飞行员，但他们之前没有一起执行过飞行任务。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落