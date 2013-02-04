美国加州高速路车祸 至少8人死亡

韩国称美韩双方确认按计划部署萨德
路透首尔4月6日 - 韩国总统办公室周四表示，美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)在与韩国官员通电话时，同意按计划部署萨德反导系统。
路透2月4日电 - 美国当局表示，周日发生在南加州高速公路上的交通事故造成至少八人死亡，数十人受伤。
一辆旅游车周日在南加州38号高速公路与一辆皮卡相撞，随后翻车。
加州高速公路巡逻队(California HighwayPatrol)称，有几名乘客在事故中被甩出，40多人被送往医院。
巡逻队发言人Mario Lopez对路透表示：“被送往医院的一些人伤情严重。”
这条路是通往大熊湖的三条公路之一。大熊湖是知名的滑雪胜地.(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透约翰内斯堡4月5日 - 在两个主要盟友呼吁总统祖马辞职后，南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)“紧密团结”起来支持祖马。之前南非内阁改组，引发标准普尔将该国债信评等调降至垃圾级。
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。