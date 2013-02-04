美国加州高速路车祸 至少8人死亡

路透2月4日电 - 美国当局表示，周日发生在南加州高速公路上的交通事故造成至少八人死亡，数十人受伤。

一辆旅游车周日在南加州38号高速公路与一辆皮卡相撞，随后翻车。

加州高速公路巡逻队(California HighwayPatrol)称，有几名乘客在事故中被甩出，40多人被送往医院。

巡逻队发言人Mario Lopez对路透表示：“被送往医院的一些人伤情严重。”

这条路是通往大熊湖的三条公路之一。大熊湖是知名的滑雪胜地.(完)

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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