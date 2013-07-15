一名中国女孩不治身亡 成韩亚航空事故第三名遇难者

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透旧金山7月12日（记者 Gerry Shih/Sarah McBride） - 医生及中国官员称，一名中国女孩周五在美国旧金山总医院不治身亡，成为韩亚航空客机失事事故的第三名遇难者。
根据旧金山总医院两名医生发布的声明，这名身亡的女孩被送入医院后一直生命垂危。死者家属要求院方不要公布进一步细节。
据中国驻旧金山总领事馆称，这名女孩是中国国籍。一位旅游组织者称，这名女孩是来自中国东部地区的夏令营团的成员之一，年龄16岁。
韩亚航空一架波音777客机在旧金山机场着陆时失事，当时造成两名中国女孩遇难、180多人受伤。
旧金山警察局周五称，赶赴现场的消防车轧过遇难的其中一名女孩，但并不确定当时她是否还活着。
旧金山机场所在地圣马特奥县（San Mateo County）的验尸官表示，将会在两周内公布最初两名遇难者的验尸结果。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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