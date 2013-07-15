一名中国女孩不治身亡 成韩亚航空事故第三名遇难者

7月11日在洛杉矶West Hills的West Valley天主教学校拍到的悼念韩亚航空事件中遇难者的花圈，遇难的中国学生原本计划到该校参加夏令营。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透旧金山7月12日（记者 Gerry Shih/Sarah McBride） - 医生及中国官员称，一名中国女孩周五在美国旧金山总医院不治身亡，成为韩亚航空客机失事事故的第三名遇难者。

根据旧金山总医院两名医生发布的声明，这名身亡的女孩被送入医院后一直生命垂危。死者家属要求院方不要公布进一步细节。

据中国驻旧金山总领事馆称，这名女孩是中国国籍。一位旅游组织者称，这名女孩是来自中国东部地区的夏令营团的成员之一，年龄16岁。

韩亚航空一架波音777客机在旧金山机场着陆时失事，当时造成两名中国女孩遇难、180多人受伤。

旧金山警察局周五称，赶赴现场的消防车轧过遇难的其中一名女孩，但并不确定当时她是否还活着。

旧金山机场所在地圣马特奥县（San Mateo County）的验尸官表示，将会在两周内公布最初两名遇难者的验尸结果。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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