韩亚航空失事飞机事发90秒后才疏散乘客--NTSB

记者 Gerry Shih

路透旧金山7月11日 - 美国国家运输安全委员会（NTSB）主席德布拉·赫斯曼（Deborah Hersman）周三称，韩亚航空失事飞机冲出跑道停下来后，一名飞行员起初曾告诉乘务员不要撤离机上人员。

赫斯曼在旧金山的新闻发布会上称，一名空姐看到机身外起火后，乘客才被通知撤离，当时距离飞机失事已有90秒。首辆消防车事发30秒后抵达现场。

韩亚航空一架波音777客机上周六在旧金山机场降落时失事，造成两人遇难、180多人受伤。

赫斯曼称，失事飞机撞上跑道前的防波堤，机尾折断，三名空乘及他们的座椅从飞机中弹出。当机舱内放出两个撤离滑梯时，另外两名空乘暂时被压在机舱内。这是赫斯曼就这起事故召开的第四次新闻发布会。

她指出，立即撤离不一定是标准程序或飞行员做的正确决定。“飞行员表示他们（当时）正在控制飞机，”她说。“我们不知道飞行员（当时）在想什么，但我能说的是，在以前的（飞机失事）事故中，存在没有疏散乘客的作法，他们等待其他机组人员到来。”

她还称，根据飞机上六名空乘的陈述，机舱内起初并未起火。但随着疏散的进行，机舱内开始起火，四名空姐用灭火器灭火，当时紧急救援人员已经陆续抵达。失事飞机上共有12名空姐。

目前还在住院的六名空乘未接受调查。韩亚航空在一次新闻发布会对另外六名空姐进行了简单的介绍。这些空乘因安排撤离并帮助乘客逃离浓烟滚滚的飞机而被称赞为英雄。

赫斯曼称，有必要对飞机自动驾驶系统和自动节流控制进行进一步分析，以了解飞行员在飞机失事前最后时刻的所作所为。

她再次强调，即使飞机的电子控制系统失灵，飞行员应当仍有能力让飞机安全着陆。（完）