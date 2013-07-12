韩亚航空失事飞机事发90秒后才疏散乘客--NTSB

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
记者 Gerry Shih
路透旧金山7月11日 - 美国国家运输安全委员会（NTSB）主席德布拉·赫斯曼（Deborah Hersman）周三称，韩亚航空失事飞机冲出跑道停下来后，一名飞行员起初曾告诉乘务员不要撤离机上人员。
赫斯曼在旧金山的新闻发布会上称，一名空姐看到机身外起火后，乘客才被通知撤离，当时距离飞机失事已有90秒。首辆消防车事发30秒后抵达现场。
韩亚航空一架波音777客机上周六在旧金山机场降落时失事，造成两人遇难、180多人受伤。
赫斯曼称，失事飞机撞上跑道前的防波堤，机尾折断，三名空乘及他们的座椅从飞机中弹出。当机舱内放出两个撤离滑梯时，另外两名空乘暂时被压在机舱内。这是赫斯曼就这起事故召开的第四次新闻发布会。
她指出，立即撤离不一定是标准程序或飞行员做的正确决定。“飞行员表示他们（当时）正在控制飞机，”她说。“我们不知道飞行员（当时）在想什么，但我能说的是，在以前的（飞机失事）事故中，存在没有疏散乘客的作法，他们等待其他机组人员到来。”
她还称，根据飞机上六名空乘的陈述，机舱内起初并未起火。但随着疏散的进行，机舱内开始起火，四名空姐用灭火器灭火，当时紧急救援人员已经陆续抵达。失事飞机上共有12名空姐。
目前还在住院的六名空乘未接受调查。韩亚航空在一次新闻发布会对另外六名空姐进行了简单的介绍。这些空乘因安排撤离并帮助乘客逃离浓烟滚滚的飞机而被称赞为英雄。
赫斯曼称，有必要对飞机自动驾驶系统和自动节流控制进行进一步分析，以了解飞行员在飞机失事前最后时刻的所作所为。
她再次强调，即使飞机的电子控制系统失灵，飞行员应当仍有能力让飞机安全着陆。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)