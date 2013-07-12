911电话录音拷问韩亚客机失事应急处理过程

路透旧金山7月12日（记者 Sarah McBride/Kristina Cooke） - 韩亚航空客机上周六在旧金山失事后拨打的911应急电话录音揭示了现场的恐慌和混乱，也凸显出一些可能存在的问题。

距离失事时间约两分钟后第一批警察和消防人员赶到现场，当地官员称，勇敢的救援努力和对很多伤员的有效治疗可能挽救了生命。

不过加利福尼亚州高速公路巡警公布的长达11分钟的911电话录音显示，受伤严重的乘客在等待援助时情势紧张，甚至混乱。

“有人躺在停机坪上，头部受伤严重。一名女性快不行了。”录音中一名乘客说道，并称她一直等待了20-30分钟。

录音似乎确认了目击者所说的一些人在跑道尽头无人照顾，当时紧急救援人员专注于主要失事现场。

美国国家运输安全委员会（NTSB）主席德布拉·赫斯曼（Deborah Hersman）称，机尾折断后，飞机后部的三名空乘人员和一名中国学生被弹出。这名中国学生在事故中遇难。

旧金山消防部门称，官员还在调查遇难的两名中国学生中是否有一人被消防车碾过。很多乘客不会说英语，这也带来了很多意外的麻烦。

“我们正在审视这次事故，看能吸取到什么教训。”旧金山紧急情况管理部门副主任Rob Dudgeon周四接受电话采访时说道。

一些乘客在电话录音中称，没有看到救护车和消防车。

不过紧急情况急救人员称，按照程序，车辆不能过于接近事故现场，以防止混乱和碰撞。旧金山消防部门发言人Mindy Talmadge表示，在此次事故中，也存在飞机可能爆炸的担忧。

“火还在烧，燃料在泄露，碎片到处都是，而最不做的是去冒飞机爆炸的风险。”Talmadge周四接受电话采访时说道。机舱内大部分地方起火，不过赫斯曼指出燃料箱并未破裂。

Dudgeon称，根据程序，确认伤者应有条理的进行，从一个地点开始，然后推进。这可能导致一些伤者在很长时间内无人照料。

“如果你一会儿去这儿，一会儿去那儿，你会错过一些东西。作为急救人员，你应该从所在的地方开始推进，直到所有人都得到治疗。”Dudgeon说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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