曾参与奥巴马就职典礼演出一15岁少女遭枪杀

路透1月30日（记者 Mary Wisniewski） - 曾在奥巴马就职典礼上演出的15岁芝加哥少女彭德尔顿（Hadiya Pendleton）上周在一个城市公园内中枪身亡，警方认为，该案件与帮派斗争有关，但枪手误将女孩当作目标。

芝加哥警方负责人麦卡锡（Garry McCarthy）周三在记者会上表示：“认错身份，时间和地点都是错的。”一天前，彭德尔顿被枪杀，另外一名少年受伤。CLTV转播了记者会。

麦卡锡称，警方对当时站在彭德尔顿附近的目击者进行了询问。他表示，警方调查正在取得进展。

“我不希望调查持续三周或三个月。我希望马上结束......我希望抓到凶手。”麦卡锡说道。警方认为枪手使用了一把手枪。

当地媒体报道，彭德尔顿是马丁路德学院预科二年级学生，曾参加学校乐队在奥巴马总统就职典礼上的演出。

奥巴马的发言人卡尼（Jay Carney）周三被问到彭德尔顿中枪身亡一事。他表示，总统夫妇为彭德尔顿的家人祈祷。

“总统在谈到美国的枪支暴力时，不只一次提到Newtown、奥罗拉、弗吉尼亚理工大学和奥克里克惨案，也提到芝加哥和其他地方的枪击案。这是又一个案例，提醒我们需要解决这个问题。”卡尼说道。

卡尼称，如果提供线索抓到枪杀彭德尔顿的凶手，将获得11,000美元奖励。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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