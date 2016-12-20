美国司法部称一名中国男子认罪 承认窃取敏感军事项目文件

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿12月19日 - 美国司法部称，一名38岁中国男子周一认罪，承认从联合技术(United Technologies)(UTX.N)窃取大量敏感军事项目文件并交给中国。
司法部在一份声明中称，Yu Long承认以下指控：参与窃取商业秘密并令外国政府受益的共谋指控；违反《武器出口控制法》，非法出口或试图出口国防物品的指控。
该部称，Yu Long在2008-2014年期间任联合技术研发中心的高级工程师/科学家，一项罪名可能让他获刑最高15年，另一项20年。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)