美国司法部称一名中国男子认罪 承认窃取敏感军事项目文件

路透华盛顿12月19日 - 美国司法部称，一名38岁中国男子周一认罪，承认从联合技术(United Technologies)(UTX.N)窃取大量敏感军事项目文件并交给中国。

司法部在一份声明中称，Yu Long承认以下指控：参与窃取商业秘密并令外国政府受益的共谋指控；违反《武器出口控制法》，非法出口或试图出口国防物品的指控。

该部称，Yu Long在2008-2014年期间任联合技术研发中心的高级工程师/科学家，一项罪名可能让他获刑最高15年，另一项20年。(完)