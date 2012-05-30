被控窃取纽约联储软件源代码 中国工程师认罪

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透纽约5月29日电（记者 Basil Katz）---中国电脑工程师张波（音）周二对窃取纽约联邦储备银行软件源代码的指控认罪，他五个月前被捕时曾引发对网络安全的担忧。
现年33岁的张波去年8月承认，他曾将该软件的源代码非法拷贝至移动硬盘并带回家。美国联邦调查局（FBI）当时对他进行了质询，不过今年1月才逮捕他。
在张波被捕後，国会调查人员开始担心，纽约联储面临网络攻击威胁。
张波在案件调查中保持配合态度，随後获得保释。检方建议对其处以不超过1-1.5年的监禁。服刑完毕後他可能被驱逐出境。
美国检方指控张波窃取政府财产，而不是窃取商业机密或是进行计算机欺诈。
据知情人士，纽约联储当时受命负责将一套名为“政府范围会计系统”（Government Wide Accounting）的软件从一台老旧IBM主机上转移到网络。该软件可记录美国政府每日多达数十亿美元计算的账目流动情况。
据刑事指控书称，张波於2011年5月以合约工的身份参与该项目，三个月後，他将该软件部分源代码拷贝至纽约联储的一个移动硬盘，并带回家复制多份。
再过一个月，张波对同事称他丢了包含代码的一个硬盘，在随後的FBI质询中，他承认拷贝了代码，不过是“为个人使用，以便在他失业时对他有用”。
他周二对美国治安法官Michael Dolinger表示：“我故意地窃取了美国政府拥有的财产，为自己所用。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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