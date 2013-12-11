一中国男子因采购军机用碳纤维在美国获刑

路透纽约12月10日（记者 Jonathan Stempel） -纽约联邦检察官称，一名中国男子因被控试图向中国出口用于军用飞机的高级碳纤维，周二被判刑近五年。

该男子名叫张铭算（音，Ming SuanZhang），已于8月19日对试图无证出口航天级碳纤维而违反《国际紧急经济权力法案》（InternationalEmergency Economic Powers Act）的罪状认罪。航天级碳纤维属于美国管制商品。

张铭算于2012年9月被捕，此后一直被拘押在联邦监狱，他在刑满释放后可能被驱逐出境。

“被告人无视美国法律，试图采购该紧俏商品并将其提供一个外国强国，”布鲁克林区检察官Loretta Lynch在声明中称。

张铭算寻求采购的碳纤维属于美国商务部管制商品，可用于制造弹道导弹和核离心机，还能用在军用和商用飞机上。

检察官称，在两名台湾人（一男一女）在2012年4月代表张铭算在互联网上寻购数吨碳纤维后，他们开始对张铭算进行调查。张铭算随后在来到美国后被捕。

张铭算的律师陈某（Mingli Chen）称，张铭算是体育用品制造商，想将碳纤维用于曲棍球棍等一些产品上。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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