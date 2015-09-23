美检察官称澳门地产开发商吴立胜付钱让人从事非法活动

路透纽约9月22日 （记者 Nate Raymond） - 美国联邦检察官丹尼尔·里辰塔尔（Daniel Richenthal）称，澳门地产开发商吴立胜的助理Jeff Yin供称，向美国转移逾450万美元是用于付钱让他人从事“非法活动”。此前美国相关机构指控吴立胜与Jeff Yin涉嫌以虚假借口向美国转移逾450万美元，并将二人逮捕。

里辰塔尔向曼哈顿一位联邦法官表示，Jeff Yin被美国执法部门逮捕后，周六在接受讯问时作出了这些陈述。

“他的供述与指控和其他证据一致，这些证据表明（转移的）现金其中一个用途是为了付钱让人从事非法活动，”里辰塔尔说道。

这是周六的一份法庭文字记录透露的信息，为这笔资金的预期目的提供了线索。

起诉书称，吴立胜和Jeff Yin隐瞒了这笔资金的真正用途，屡次向美国海关及边检人员谎称用这笔资金购买艺术品、古董、房产或是用来赌博。

里辰塔尔称，29岁的Yin被捕后向调查人员表示，他代表吴立胜付钱让人从事非法活动。

Yin的律师Sabrina Shroff否认了上述说法，并称他认为吴立胜的行为合法。（完）