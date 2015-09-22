澳门地产开发商吴立胜及其助理涉嫌向美国转移资金被捕

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约9月21日（记者 Nate Raymond） - 美国相关机构指控澳门地产开发商吴立胜及其助理Jeff Yin涉嫌以虚假借口向美国转移逾450万美元。

根据曼哈顿联邦法院公布的刑事起诉书，吴立胜和Jeff Yin涉嫌妨碍美国海关工作人员执行职务，以及向美国海关工作人员提供虚假陈词。

据曼哈顿检察官Preet Bharara的发言人称，这两人已于周六被捕。Bharara的公共反腐部门的检察官正在处理此案。美国联邦调查局（FBI）此前进行了调查。

路透就此寻求置评，吴立胜的律师没有回复。记者周一晚联系到Jeff Yin的律师，后者未作评论。

根据起诉书，吴立胜在Jeff Yin的协助下，在2013年7月至2015年9月期间，从中国向美国转移了逾450万美元现金。

起诉书称，吴立胜和Jeff Yin隐瞒了这笔资金的真正用途，屡次向美国海关及边检人员谎称用这笔资金购买艺术品、古董、房产或是用来赌博。

起诉书没有透露这笔资金的真正用途。(完)