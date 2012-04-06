俄罗斯军火商在美国被判25年监禁

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透纽约4月5日电---俄罗斯军火商布特（Viktor Bout）在美国被判处25年监禁。之前美国特工假扮哥伦比亚反政府武装买家与布特洽谈，布特在此次“钓鱼行动”中被捕。
布特在法庭上坚称自己无罪，他通过翻译向法官表示：“我从未想杀害任何人。我从未蓄意向任何人出售武器。上帝知道真相。”
他又指着坐在前排的美国联邦特工说：“这些人知道真相。他们终生要活在真相（的阴影）中。愿上帝饶恕你们。你们不用回答我，但你们必须回答上帝。”
布特2008年在曼谷一次美国特工的“钓鱼行动”中被诱捕，後来引渡至纽约受审。
布特的罪名包括阴谋杀害美国公民和官员、阴谋向恐怖组织出售防空导弹和提供物质支持等。
布特的律师们表示将上诉，称此案是美国政府对无辜者的迫害。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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